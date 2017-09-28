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﻿港去年展覽訪客突破220萬人次

2017-09-28 列印
　　香港展覽會議業協會昨公佈一六年度展覽活動調查結果，指本港去年展覽活動訪客首破二百二十萬人次，其中內地訪客數目升幅近百分之三，增長超越其他地區。參展商數目亦上升百分之二點三，達六萬八千多家，其中內地參展商大幅增加一成二。

  而全年展位租金總收入維持在近三十四億元水平，參展商租用的展位淨面積，則按年增加百分之七點七，至超過一百萬平方米。協會主席李劍彬指，本港相對區內競爭對手仍有不少優勢，協會將繼續努力鞏固香港的「亞洲展覽之都」地位。
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