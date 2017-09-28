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﻿美股中段升19點

2017-09-28 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二二三○三點，升十九點；納指則報五九一三點，升三十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十六點三一港元，升零點一一港元；中移動則見七十九點二港元，跌一點○五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十點三美元，跌十一點四美元；紐約期油則報每桶五十二點一美元，升零點二二美元。
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