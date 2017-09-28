國際數項競爭力排名榜，一直備受重視，因排名升跌，反映一個地區進步或退步。昨天世界經濟論壇公佈今年全球競爭力報告，香港有進步，由去年排名第九位，連跳三級升上第六位，為近年最高，在亞洲區內僅次於排第三位的新加坡。以排行細項計，香港在創新的表現，值得注意，比去年上升一級，顯示香港在創新水平由長期被指落後，出現掉頭反升的勢頭。 長期以來，不少政商人士認為，世界經濟論壇給香港的排名，較為「保守」，不似其他競爭排名榜，都給香港較高的評分。今次世界經濟論壇提升香港的排名，除了香港保持既有優勢，向來較弱的創科一項，排名由去年二十七升上第二十六，不要少看升一級，已貢獻了整體排名百分之四點五分...

2017-09-28