﻿愛心天使捐肝 救五月大欣殷

五月大的女嬰利欣殷罹患肝病，全賴母親和陌生人先後無私地捐出活肝，讓她終於活過來。欣殷被確診先天性膽管閉塞，須接受換肝手術，上月獲母親活肝捐贈，可惜肝動脈閉塞，急需再換肝，家人在網上緊急發出求肝呼籲，希望有心人救救小生命。其父昨天發出喜訊，指欣殷等待大半個月後，獲有心人捐出活肝，移植手術成功，正留院觀察，從家人發出相片見到，欣殷重現可愛的笑容。



五個月大的女嬰利欣殷，上月十四日接受母親活肝捐贈，手術過後，上月二十四日出現肝動脈閉塞，導致捐贈肝臟功能受損，急需兩周內再次換肝保命；其父曾患腎癌，無法捐肝救女兒。欣殷父母及家人紛紛透過facebook發帖，呼籲A或O型血的善心人捐肝。



月中移植成功 離開深切治療



欣殷母親發出呼籲後兩日曾再發帖，指自己的捐肝傷口完全不痛，但見年幼女兒接受過六次手術感到好心痛：「我真係好掛住你之前每朝起身嘅金牌笑容。」她形容欣殷是一名開朗乖巧的小朋友，是家庭的開心果。



苦候大半個月，終現曙光！其父昨天在facebook留言，稱欣殷在瑪麗醫院接受了第二次換肝手術，暫時獲准離開深切治療部，留院觀察，感謝公眾關心。



祖母公開感謝有心人



其嫲嫲急不及待在facebook發放欣殷的最新狀況，相中欣殷臉色紅潤，還會向鏡頭伸出舌頭，相當精神。欣殷嫲嫲稱，欣殷已於本月十四日完成第二次換肝手術：「有心人無私大愛，捐出活肝給我孫女續命，我家人真的無言感激。」她同時感謝其他有心人幫助和問候：「希望其他病患者，都像小欣殷般幸運，能得到其他有心人幫助，踏上健康之路。」



據悉，捐出活肝救欣殷者，與其父母並不認識，展現了無私救人的精神。今年至今，本港共完成五十八宗肝移植個案，包括二十八宗活肝及三十宗遺體肝移植個案。網民對欣殷逐漸康復，紛紛送上祝福，有人留言：「祝B囡（女）早日康復，健康成長。」亦有網民祝願：「 早日康復回家！身體健康強壯！」