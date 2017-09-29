﻿萬分一初生嬰 先天膽管閉塞

四成患者須接受移植
據了解，瑪麗醫院團隊曾嘗試為欣殷進行「肝門空腸脗合術」但不成功，在上月中再用其母部份活肝進行肝臟移植手術。陳詩正稱，膽管閉塞是一種先天性發育問題，並不一定要換肝，透過造影檢查患者的膽管結構是否出現嚴重問題，六成患者透過肝門空腸脗合術治療，餘下四成就要接受換肝手術。
陳詩正解釋，嬰兒換肝手術成功率與患者年齡或體重無關係，不論為成人或小童接受換肝手術，醫生均佩戴放大二點五倍的手術眼鏡，為嬰兒做手術須特別小心。過去本港曾接受換肝手術的最年輕病人，體重只有三點九公斤。
五月大的女嬰利欣殷罹患肝病，全賴母親和陌生人先後無私地捐出活肝，讓她終於活過來。欣殷被確診先天性膽管閉塞，須接受換肝手術，上月獲母親活肝捐贈，可惜肝動脈閉塞，急需再換肝，家人在網上緊急發出求肝呼籲，希...
2017-09-29
雲南麗江是內地著名旅遊區（見圖），但當地黑導遊、黑店問題亦相對嚴重，省遊部門四月起整治當地旅遊市場秩序，至今共處理三百一十七宗違規個案，並關閉三十二個旅遊定點購物店、吊銷八間旅行社牌照及一名導遊資格；景區景點亦有問題需要整改。 麗江市市長鄭藝昨表示，過去五年麗江旅遊業迅速發展，接待遊客由二○一二年一千五百九十九萬人次，增至去年三千五百二十萬人次；旅遊業總收入從二百一十一億元人民幣，增加至六百零九億元人民幣。 但麗江旅遊市場亂象亦嚴重破壞當地形象，省政府遂於今年四月展開旅遊市場秩序整治工作後，該市共處理三百一十七宗涉及旅遊業違法違規案件，行政拘留一百四十二人，判處超過...
2017-09-29
一手創立花花公子商業王國、成人雜誌《花花公子》創辦人赫夫納周三逝世，享年九十一歲。赫夫納不但是百萬富翁，更是風流人物，他經歷多段婚姻，身邊更不乏年輕女伴；而《花花公子》雜誌面對網絡成人資訊氾濫，亦被逼轉型，更一度宣佈停止刊登女性裸照。 美國花花公子企業周三透過社交網站twitter宣佈，創辦人赫夫納當晚在洛杉磯家中安然離世，享年九十一歲，家人陪伴在側。 赫夫納兒子、集團創意總監庫珀發表聲明，表示其父是文化先驅，敢於提倡言論自由、公民權益、性自由，一生成績、影響力非凡，家人及集團上下將永遠懷念他。 赫夫納一九六三年以六百美元（約四千六百八十港元）創辦《花花公子》雜誌，...
2017-09-29
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理黃懷恩表示，天水圍嘉湖山莊景湖居2座低層H室，面積548方呎，3房間隔，以481萬元成交，呎價8777元，屬市價。原業主於1998年以248萬元...
2017-09-29
美股早段好淡爭持，杜指低開後跌幅曾擴大至51點，跌穿22300點水位，其後收復失地，杜指今晨三時報22375點，升34點。港股方面，黃金周長假期即將展開，恒指昨日先後穿27600及50天線，並以全日最低位收市，九月只剩今日一個交易日，相信港股連升之勢將斷纜。 杜瓊斯工業平均指數早段曾跌51點，其後轉跌為升，至今晨三時報22375點，升34點；納斯達克指數報6447點，跌5點。滙控（005）美國預託證價格報76.84港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證價格報334.87港元，較香港收市價升1.87港元。 美國商務部公佈，最終修訂的第二季國內生產總...
2017-09-29
切爾達教練烏蘇爾今季新上任即重用年青球員，其中二十二歲翼鋒薛斯圖今季進步神速，上輪西甲更貢獻一入球兩助攻，助該隊作客4:0大勝伊巴，近兩場一勝一和不敗，今晚聯賽坐鎮主場遇上表現回落的基羅納，有力再下一城，主勝穩開。 烏蘇爾接掌切爾達後，起用年僅二十一歲的麥斯高美斯等新秀作為骨幹，雖然開季經歷兩連敗，不過一班新星愈踢愈有信心，其中薛斯圖上場交出一入球兩助攻，使球隊作客4:0大炒伊巴，近兩場聯賽一勝一和不敗。此子上季在切爾達只得三入球三助攻，他坦言多得新帥：「烏蘇爾為球隊帶來了新氣象，成績有望比上季更佳。他亦給了我很多指導，令我進攻更得心應手，比去季表現更佳。」 今晚切...
2017-09-29
全屏幕手機已成大潮流，Samsung自Galaxy S8/S8+率先用上全屏設計，叫好叫座。今日登場的Galaxy Note8，屏幕尺寸再下一城，增至6.3吋，再加上雙鏡頭帶來的拍攝樂趣，吸引度高！新機重點，當然是可讓用家手執S Pen，在大屏幕隨時進行記事、塗鴉、Cap圖、翻譯，甚至畫下動畫模式的Live Message！文、圖：B1807 升級記事功能 廠商早於今年4月推出首款全熒幕之作S8/S8+，由於外形設計贏得口碑，Note8順理成章用上同樣18.5：9畫面比例的Infinite Display，尺寸則增至6.3吋，為營造不同風格，Note8機身線條及熒幕四角設...
2017-09-29
劇集《老表》系列第三輯《老表，畢業喇！》出街，今次以教育為主題，當然會有「女神」岑麗香這種索爆女學生登場。據知《老表》前兩輯都有份客串的香香，這次由「精神領袖」王祖藍親自度身訂造角色「柳妞」，不但下令...
2017-09-29
昨天地政署人員在天水圍把涉嫌阻街的「共享單車」充公，事件凸顯創新服務多元化，但政府的政策未能跟上，結果出現規管「真空」，更差的情況，是引起擾民問題。 近年興起的「共享單車」，市民向服務提供者預繳款項之後，可透過手機尋找單車停泊位置，掃讀單車上條碼就可取用，按駕駛時間收費。「共享單車」標榜為一種環保代步交通工具，也是有益身心的消閒活動，受到部份消費者歡迎。現在有兩家公司投入服務，出現競爭局面，有助服務質素提升。 在商言商，兩家經營者為佔有市場份額，不斷擴大車隊，但各區單車徑或公共空間的泊位有限，出現「共享單車」逼爆街頭現象，沙田、將軍澳、天水圍等都成為重災區，「共享單車」隨處...
2017-09-29
姚本輝今日將再次出發到日本東京，為「有得威」於周日在中山競馬場出戰國際一級賽短途馬錦標作最後準備。雖然過往曾有香港賽駒「精英大師」和「極奇妙」勝出此賽，但畢竟「有得威」算不上香港的頂級賽駒，故日本傳媒及評論都普遍睇好主隊馬，日本賽馬網站設定各駒預計賠率時，「有得威」是九十一倍大冷門。 至於「有得威」的馬主團體成員日內亦會動身，預備周日在中山競馬場打氣，他們還自行訂製大批以「有得威」黃、綠、藍的綵衣色調為底色的迷你打氣旗幟，旗幟上印着「威」字的，以及印有中英文馬名的巨型橫額，到時會用於現場為「有得威」吶喊。 馬場浮世繪
2017-09-29