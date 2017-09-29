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﻿萬分一初生嬰 先天膽管閉塞

2017-09-29 列印
　　利欣殷肝臟出事，源於她患上罕見的先天性膽管閉塞。港大外科學系名譽臨牀教授陳詩正表示，這種新生嬰兒疾病，多在亞洲區嬰兒出現，本港約一萬名新生嬰兒中便有一人患上，如膽管出現嚴重結構問題，便要接受換肝手術。

四成患者須接受移植

　　據了解，瑪麗醫院團隊曾嘗試為欣殷進行「肝門空腸脗合術」但不成功，在上月中再用其母部份活肝進行肝臟移植手術。陳詩正稱，膽管閉塞是一種先天性發育問題，並不一定要換肝，透過造影檢查患者的膽管結構是否出現嚴重問題，六成患者透過肝門空腸脗合術治療，餘下四成就要接受換肝手術。

　　陳詩正解釋，嬰兒換肝手術成功率與患者年齡或體重無關係，不論為成人或小童接受換肝手術，醫生均佩戴放大二點五倍的手術眼鏡，為嬰兒做手術須特別小心。過去本港曾接受換肝手術的最年輕病人，體重只有三點九公斤。
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