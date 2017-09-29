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﻿中銀紀念鈔開售 網上認購熱烈

2017-09-29 列印
■中銀面值一百港元的百年華誕紀念鈔票昨日起至下月十八日正式接受申請認購。 資料圖片
■歐先生打算買一張單鈔作紀念。
■文婆婆早上七時便到中環總行等候。
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        中銀香港為慶祝成立一百周年，推出「百年華誕紀念鈔票」，昨天開始接受公眾認購申請，市民可經上網申請或親身索取申請表格。昨天一早便有市民到中環中銀香港總行門外排隊，以第一時間領取認購表格，居於藍田的一名女士早上七時便到場等候開門。在觀塘輔仁街分行亦見有市民排隊輪候申請表格。

        中銀香港新推出五百萬張面值一百元的紀念鈔，慶祝該行在港成立一百周年。昨天首日接受公眾認購申請。住在藍田的文婆婆早上七時便到位處中環中銀大廈的總行等候，以避過人流。她認為，是次鈔票設計「好得意」，加上有時間，特意前來認購五張單鈔作紀念之用。另一名王小姐表示，中銀前幾次推出紀念鈔時她均有上網訂購，唯一律失敗收場，今次親身取表，希望更加好運，能成功抽中單張，以便收藏，更表示「中國人梗係鍾意中銀喇」。

市民往銀行交表

　　在觀塘輔仁街中銀分行，有市民一早到門外排隊，希望申請並抽中紀念鈔。而中銀香港筲箕灣分行一名營運經理表示，昨天派出不少申請表格，相信更多市民會經網上途徑申請。是次發行的紀念鈔分為單鈔、三連張及三十連張，分別售二百八十八、九百八十九及一萬三千八百八十八元，扣除開支後的淨收益將捐贈至本地公益慈善用途。

　　持有香港身份證的合資格人士即日起至十月十八日，可透過網頁或到中銀分行交申請表，每人最多可以認購五張單鈔、一套三連張及一套三十連張。

　　中銀香港發言人表示，百年紀念鈔首日認購反應熱烈，主要經網上進行認購，亦有市民前往分行索取及遞交由申請表格。

　　另外，有錢幣商表示，觀乎昨天申請情況，中銀香港百年紀念鈔單張炒價約為四百元。
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