﻿中銀紀念鈔開售 網上認購熱烈

中銀香港為慶祝成立一百周年，推出「百年華誕紀念鈔票」，昨天開始接受公眾認購申請，市民可經上網申請或親身索取申請表格。昨天一早便有市民到中環中銀香港總行門外排隊，以第一時間領取認購表格，居於藍田的一名女士早上七時便到場等候開門。在觀塘輔仁街分行亦見有市民排隊輪候申請表格。



中銀香港新推出五百萬張面值一百元的紀念鈔，慶祝該行在港成立一百周年。昨天首日接受公眾認購申請。住在藍田的文婆婆早上七時便到位處中環中銀大廈的總行等候，以避過人流。她認為，是次鈔票設計「好得意」，加上有時間，特意前來認購五張單鈔作紀念之用。另一名王小姐表示，中銀前幾次推出紀念鈔時她均有上網訂購，唯一律失敗收場，今次親身取表，希望更加好運，能成功抽中單張，以便收藏，更表示「中國人梗係鍾意中銀喇」。



市民往銀行交表



在觀塘輔仁街中銀分行，有市民一早到門外排隊，希望申請並抽中紀念鈔。而中銀香港筲箕灣分行一名營運經理表示，昨天派出不少申請表格，相信更多市民會經網上途徑申請。是次發行的紀念鈔分為單鈔、三連張及三十連張，分別售二百八十八、九百八十九及一萬三千八百八十八元，扣除開支後的淨收益將捐贈至本地公益慈善用途。



持有香港身份證的合資格人士即日起至十月十八日，可透過網頁或到中銀分行交申請表，每人最多可以認購五張單鈔、一套三連張及一套三十連張。



中銀香港發言人表示，百年紀念鈔首日認購反應熱烈，主要經網上進行認購，亦有市民前往分行索取及遞交由申請表格。



另外，有錢幣商表示，觀乎昨天申請情況，中銀香港百年紀念鈔單張炒價約為四百元。