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﻿美股中段個別發展

2017-09-29 列印
　　美國周四股市個別發展，杜指中段報二二三七六點，升三十五點；納指則報六四四一點，跌十一點。滙控美國預託證券價格見七十六點六三港元，升零點四三港元；中移動則見七十九點○五港元，跌零點四港元；紐約期油則報每桶五十一點五四美元，跌零點六美元。紐約期金中段報每盎司一千二百八十七點三美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十一點五四美元，跌零點六美元。
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