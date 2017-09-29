﻿「共享單車」隨處泊 區議員批無例規管

「共享單車」Gobee.bike落戶香港不足半年，衍生違泊問題，加上本月新加坡共享單車公司oBike進入市場，「共享單車」隨處泊問題變得嚴重。政府昨天在天水圍展開跨部門行動，充公二十三部涉違泊共享單車。有區議員批評，當局未有法例規管「共享單車」，違泊問題沒完沒了。



地政總署近日引用《土地（雜項條文）條例》，向在天水圍區違泊的七十九輛單車貼出充公警告，昨早聯同民政事務總署、警方及食環署採取跨部門行動，在天水圍天龍路、天瑞路、天葵路及元朗塘坊村輕鐵站旁的單車停泊處，將二十九輛涉違泊的單車充公，其中二十三輛為「共享單車」Gobee.bike。



Gobee.bike四月落戶本港，其後新加坡共享單車公司oBike於本月在港推出一千輛單車。本報記者查看Gobee.bike的手機應用程式，該公司在沙田、大埔、元朗、屯門及將軍澳區均泊有大量單車，平均每區有逾百輛，沙田區情況尤其嚴重，而oBike主要分佈在元朗及將軍澳區。



區議員斥部門互相卸責



元朗區區議員李月民批評，政府未有任何法例針對規管單車。地政署昨日用以執法的《土地（雜項條文）條例》，原針對寮屋非法佔用土地，惟單車本身可以移動，即使署方發出警告，亦可能搬往不同地方停泊，令問題沒完沒了。



他直斥政府各部門互相推卸責任，如食環署指單車不是垃圾，沒有妨礙清理街道，是以不作行動；警方雖能以《簡易治罪條例》扣查單車，卻沒有權力充公，警署亦無法停放如此龐大數量的單車，故亦以「首要維持治安」為由，將問題推給民政署處理。



Gobee.bike回覆本報查詢時，指公司一直認真看待違泊問題，並有與政府當局及相關持份者商討如何改善服務質素。公司有定期派員落區查看單車情況，亦有在手機應用程式中提醒用戶可在哪裏泊車。