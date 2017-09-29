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﻿高鐵工程進度達九成四

2017-09-29 列印
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　　原定明年第三季通車的廣深港高鐵香港段，據港鐵最新提交的進度報告顯示，截至六月底，工程進度為九成四，較預期快，部份組件安裝工程則較預期滯後，但不影響工程進度。運輸及房屋局向立法會提交的文件指，西九龍站玻璃組件的內部及外部鋁組件，安裝工程的完成程度，分別為六成二及四成九，進度比預期滯後，港鐵已安排承辦商抽調人手，以加快安裝進度。

　　路政署亦發現，西九龍站消防設備的安裝工程仍有滯後風險，加上大量圖則須提交消防處審批，直接影響消防檢測工作。署方已敦促港鐵及消防處確保檢測工作可順利進行。
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