﻿郭少明：唔開始邊會有持續性？ 公益金撥5000萬 贊助共享屋裝修費

今屆政府決心以新思維解決房屋問題，近日與多個機構合作推出為期三年的「社會房屋共享計劃」，為基層住户提供過渡性房屋。香港公益金率先「拍板」動用財政儲備，為項目贊助五千萬元。兒時曾經歷「一屋二十三人」的公益金籌募委員會主席郭少明認為，項目值得大力支持，又指與政府開會後一拍即合，希望計劃可助基層家庭改善居住環境。對於計劃被批評杯水車薪，他認為今次是個好開始，反問：「雖然幫得五百個，但唔開始又邊會有持續性呢？」記者 劉樂心



適逢公益金成立五十周年，郭少明接受訪問時指，董事會一直有意構思能夠回饋社會的項目，新一屆政府上任後，運輸及房屋局局長陳帆到深水埗區探訪劏房戶時「喊出來」，一度哽咽落淚，令董事會關注基層劏房環境惡劣的問題。其後陳帆主動找公益金協助推行「社會房屋共享計劃」，董事會與政府多名高官開會後，雙方一拍即合，「聽完後覺得可行性高，值得參與！」



可行性高 值得參與



公益金為項目動用財政儲備，贊助五千萬元，支持勘察、維修、裝修等硬件項目；另與社創基金撥出一千一百五十萬元，支持中介平台未來三年的運作經費。郭少明形容，這次是公益金的「新嘗試」，並解釋贊助金額由公益金提出，因政府估算計劃有五百個單位參與，每個單位裝修等費用約為十萬元，認為贊助金額合理，亦是機構可負擔的數字。



他續說，公益金將成立監察委員會，監察撥捐的款項用途，又指如果計劃最終收到的單位超過五百個，公益金不排除開展一個籌款項目，利用籌得的善款「加碼」支持，但未有打算加入成為共享房屋的其中一個營運機構。



現為上市公司主席的郭少明，年輕時白手興家建立零售王國，原來他兒時曾有居於共享單位的經歷。他憶述，家中有七兄弟姊妹，當年一家九口曾是艇戶，直至姑母在銅鑼灣購置一個約八百方呎的三房唐樓單位，他們和叔父各租住其中一個房間，一屋二十三人「同居」六、七年，其後父母成功置業才遷出單位，「嗰時一間房、上下牀，大約一百呎，要開地舖瞓覺。」



兒時一屋同住23人



他不諱言，每當在電視機看見基層居於劏房的畫面，自己也感同身受，「（當年）總算有公共地方，日頭可以行出去廳做功課；但O依家（劏房）嘅（小孩）縮埋間房做，地方細到唔可以接受。」對於部份有意申請家庭擔心「同住難」，容易產生摩擦，他指當年一家從艇戶「上樓」，自覺很幸運，相處亦相當融洽，寄語租戶保持知足樂觀的心，「如果大家都有咁嘅想法，咁一定係好事。」



共享房屋的租金、衛生環境等，都比劏房有大改善，惟公屋輪候冊有近二十八萬宗申請，有聲音批評計劃杯水車薪。他直言：「報告話（全港）有八萬幾個劏房，雖然今次幫得五百個，但唔開始又邊會有持續性呢？」他相信，獲批入住的家庭日後可多儲些錢「食多餐好」，同時可為孩子提供較佳的成長環境。