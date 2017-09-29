﻿控方質疑曾蔭權 80萬為低價買樓錢

前特首曾蔭權涉貪案昨第三天審訊，控方繼續開案陳詞，指廉署調查揭發曾蔭權以八十萬人民幣用作租住深圳大屋全屬「謊話」，否則不會在決定承租單位前二十個月已支付租金，認為該八十萬實際是一筆低於市價購入深圳豪宅的款項。控方認為只須證明曾蔭權與黃楚標的租約是貪污協議，便可證明控罪中的指控。



控方英國御用大律師David Perry昨解釋本案控罪是指曾蔭權收取「甜頭」，而法例沒有要求證明該「甜頭」與特定的優待行為有關，因貪污是秘密進行，難以證明因果關係，只要公職人員是收受「甜頭」，即已足夠證明控罪元素，而事實上曾蔭權便是雄濤在政府內的「朋友」。



曾與黃楚標等人外遊



Perry根據曾蔭權夫婦、黃楚標，何周禮和李國寶的出入境紀錄，發現一一年三月三十一日曾氏夫婦離港到汕頭度假至四月四日返港，黃亦同時身在內地，並較曾氏夫婦早兩天返港，這日子正是行會在假期前已批出廣播牌照給雄濤。



Perry在庭上又揭露，曾太在一○年七月十六日到東亞銀行中環總行接收由李國寶提供的三十五萬元現金，未幾該筆現金被存入曾太名下戶口內，之後曾太指示銀行，將款項連同其他存款轉為人民幣作定期。而政府在一○年十一月二日公佈將向雄濤批出數碼廣播牌照傍晚，曾氏夫婦與黃楚標及李國寶一同離境返內地，根據出入境紀錄顯示，他們出境時間正是雄濤剛獲得行會決定發出數碼廣播牌照，此絕非巧合。



此外，曾蔭權多次聲稱於一二年二月才租住深圳物業，其代表律師向廉署呈交的物業租約是一二年二月二十一日簽立，但其後有傳媒「踢爆」該租約明顯是「特別製造出來」誤導公眾，而曾太其後同意將已支付給東海的一年租金作為提早終止租約的賠償額。



Perry指若是清白，為何要突然終止租約，相信目的是想與深圳大宅保持距離。聆訊今繼續。