﻿研發具教育元素遊戲 玩具廠商轉型自救

美國最大玩具連鎖商玩具反斗城早前申請破產，令市場憂慮智能手機盛行，將衝擊傳統玩具市場。事實上，不少玩具生產商近年積極轉型應戰，有港商轉攻兒童教學玩具，聘請設計人員進行自家研發，成功闖出新天，亦有業界將智能科技引入玩具，再針對大熱的動漫玩具設計周邊商品。



玩具生產商鵬利（香港）有限公司高級銷售經理羅手兵表示，公司過去主力生產拼圖及棋盤遊戲等的玩具，惟近年發現傳統玩具競爭龐大，要鬥便宜才可生存，便在兩年前開始研發具備教育元素的遊戲，「我們有專為幼稚園學生而設的遊戲，例如教導小朋友分辨單數雙數的棋盤遊戲，而最近香港提倡的STEM（科學、科技、工程、數學）教育，我們都有設計具科學元素的玩具。」



他續說，公司會先行向教育團體聯繫，了解最新趨勢及其教學需要，再由設計人員研發玩具，並交由其內地廠房生產，而教育玩具的客源比傳統玩具更大，有教育機構及託兒所等客人大批購入。



生產及批發玩具的彼樂部創作有限公司今年夏季推出一款積木航拍機，當中加入STEM元素，小朋友可依照說明書落手落腳裝嵌航拍機，相當受歡迎。公司創辦人張嘉怡直言，「現在客人買玩具不止要求好玩，還要有教育意義。」她更指部份玩具會加入VR（虛擬實境）和AR（擴充實境）元素，增加可玩性。



香港玩具協會執行委員會委員林凱章認為，只要業界靈活變通，將智能科技融入玩具，反而開拓新出路，「以往小朋友要在實體賽道上玩遙控車，現在有廠家研發軟件，只需將玩具車放在平板電腦上，熒幕便會顯示不同賽道，又是不同玩法。」



他又指，每逢有動漫或卡通片熱潮，更可帶動相關玩具銷情，甚至吸引成年人消費，「喜歡六、七十年代日本動漫的Kidults（童心未泯的成人），出來工作後更有消費能力購買玩具。」廠家更會乘勢生產文具、餐具、日用品等周邊產品，「其實是做大了個餅」。



內地二孩政策造就兒童玩具龐大商機，但有廠家直言內地商場危機四伏，入市風險極高。羅手兵指，有關政策令原本已非常龐大的內地兒童玩具市場的需求翻倍，因此全球玩具商近年積極攻入內地市場，其公司的兒童教學玩具，在設計前亦有向內地幼稚園及教育團體搜集資料，確保推出商品符合其需求。



不過，在東莞設廠生產玩具的中港中小型企業國際投資協進會會長趙志雄不諱言，到內地發展的廠家需提防陷阱。五年前他曾向河北一大型百貨公司供貨，惟對方收貨後以滯銷為由拒絕繳付數十萬元款項，最終拖延半年需出動收帳公司處理。他又指，曾有內地玩具商向港商購入一批新玩具後，隨即找當地廠房仿製，售價較港貨便宜一半，形容內地蠱惑招數層出不窮，坦言不敢再到內地發展。