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﻿十字路口「打保齡」釀五車撞

2017-09-29 列印
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　　土瓜灣有一輛七人車與一輛寶馬房車在一個十字路口相撞後，兩車分別再衝前如打保齡般撞路牌及三輛停泊路邊車輛，釀成五車相撞。意外中七人車司機受傷，報警後獲送院治療。警方現仍調查意外是否有人衝燈導致。

　　意外發生於昨晨六時許，二十四歲姓陳男子，駕駛七人車沿馬頭角道北行至九龍城道交界交通燈位時，一輛寶馬房車沿馬頭角道西行駛至，其間疑有車衝紅燈，兩車十字路口發生相撞。

　　意外中，寶馬右邊車身被撞後失控，衝前二十米再撞路邊鐵欄及路牌，而七人車則撞向停泊路邊的一輛平治房車及兩輛客貨車停下。意外後七人車司機頸及腰痛，報警後要送院治療，寶馬房車四十八歲姓葉司機輕傷拒絕送院。警方事後拖走肇事兩車檢驗，並調查意外是否有人不依交通規例衝燈導致意外。
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