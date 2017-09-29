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﻿港大調查：長者少裝健康App

2017-09-29 列印
　　健康應用程式漸趨普及。香港賽馬會「愛+人」計劃委託港大民意調查計劃訪問五千零八十人，發現八成一受訪者擁有智能手機或平板電腦，但當中只有兩成四使用健康應用程式。

  而逾六成有使用健康應用程式的受訪者年齡介乎十八至三十四歲，僅不足一成人是六十五歲或以上。

  調查亦指，六成七受訪者使用健康應用程式來監察運動量，不足一半人表示用來記錄健康狀況。

　　機構認為，因長者傾向以傳統媒體接收健康資訊，較少使用電子產品；隨著愈來愈多健康程式簡化介面，家人可教導長者如何使用程式，協助長者監察健康狀況。
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