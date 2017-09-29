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﻿袁國強：港司法獨立無受損

2017-09-29 列印
■袁國強指香港法官和各級司法人員一直以非常專業、敬業樂業的精神。
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        世界經濟論壇全球競爭力報告顯示，香港整體排名雖升至第六位，但司法獨立排名卻由第八位降至十三位。律政司司長袁國強昨回應指，看不到有任何客觀因素令本港司法獨立在過去一年有絲毫損傷，認為是本港和國際社會的觀感問題。

　　袁國強指，香港法官和各級司法人員一直以非常專業、敬業樂業的精神，獨立地處理每一宗案件，又稱律政司會繼續維護司法獨立。他續指，個別觀感因素亦會影響本港或國際社會對香港司法獨立的看法，但認為不能單靠主觀，必須看事實。

　　袁國強說，日後會加強向港人及外國社會溝通，繼續解釋香港司法獨立的情況，令他們對香港司法獨立有客觀、全面及準確的認識。
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