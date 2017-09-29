﻿袁國強：港司法獨立無受損

姚本輝今日將再次出發到日本東京，為「有得威」於周日在中山競馬場出戰國際一級賽短途馬錦標作最後準備。雖然過往曾有香港賽駒「精英大師」和「極奇妙」勝出此賽，但畢竟「有得威」算不上香港的頂級賽駒，故日本傳媒及評論都普遍睇好主隊馬，日本賽馬網站設定各駒預計賠率時，「有得威」是九十一倍大冷門。 至於「有得威」的馬主團體成員日內亦會動身，預備周日在中山競馬場打氣，他們還自行訂製大批以「有得威」黃、綠、藍的綵衣色調為底色的迷你打氣旗幟，旗幟上印着「威」字的，以及印有中英文馬名的巨型橫額，到時會用於現場為「有得威」吶喊。 馬場浮世繪

2017-09-29