  • 2017年9月29日 星期五
  • 31º
  • 71%
熱門： 中銀紀念鈔公屋富戶共享單車老表畢業喇王浩信

日報新聞 > 港聞

﻿律師會接何君堯「殺無赦」言論投訴

2017-09-29 列印
　　律師會前會長、立法會議員何君堯早前在集會上發表對「港獨」支持者應「殺無赦」言論。律師會會長蘇紹聰表示，該會接獲有關投訴，有專責小組跟進，為保障各方利益，程序將會保密，最終的調查結果只有投訴人及被投訴人得知，不會向外界公佈。

　　至於提倡「港獨」是否違法，蘇紹聰表示，律師會一個委員會曾研究，鼓吹「港獨」可能構成犯罪。

　　被問及香港在世界經濟論壇的司法獨立排名跌出十大，蘇紹聰認為，香港的排名仍然在較前位置，對排名結果不用太介懷，強調未有資料顯示本港的司法獨立受嚴重損害，重申對本港法官處理案件有信心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd