﻿康文署公園添新裝 傳聲椅坐得又玩得

為打破市民對公園櫈「倒模式」製作的印象，康文署近月為轄下公園座椅換新裝，二十款出自不同年輕建築師或設計師手筆的特色櫈，坐落在大埔、灣仔及跑馬地等二十個地點。有策展人希望可透過這些櫈提升公共空間，凝聚社區。



《東周刊》報道，跑馬地遊樂場最近添置了幾座色彩斑斕的石櫈，櫈腳有「停坐挨講聽」五字。這套石櫈出自建築師公司「一口設計工作室」手筆，作品名為「聽．亭」，六張座椅均以半圓設計，可收集周遭聲音，並利用音波原理傳聲到對面座椅。該公司成員甄雪傲透露，設計團隊從「低頭族」得到靈感，「成日喺公園見到有小朋友跌倒，但旁邊的父母、傭人只顧玩手機。」



設計與用家互動



甄憶述，新櫈落地後，看到一名七歲男童與母親試坐，她鼓勵男童與母親說話，男童靦腆地說了一句「我愛你」，母親聽到亦十分高興及窩心。她冀這套傳聲石椅，可促進人與人溝通。



另一套「坐得又玩得」的座椅位於大埔中央廣場，由不鏽鋼、木板和海浪鼓組合而成，名為「海浪椅」，由吳鋌灝設計。吳○八年大學畢業後，從事立體木雕等創作，一直希望打造一張有奏樂功能的座椅，擺動時會發出「唦唦唦」的海浪聲。「都市人生活忙，很少會特意走到海邊聽海聲，希望這張櫈可以帶都市人重返大自然。」



作品除了帶起設計師與用家的互動，也聯繫新、舊世代的藝術家。以位於灣仔的「連椅」為例，是加建在本地雕塑家高華文的作品「飛」之上的座椅。策展人葉晉亨稱：「很難得，高老師願意給後生仔女，在其作品上僭建。」



這些特色座椅是藝術推廣辦事處轄下為期三年的「樂坐其中計劃」作品，四組策展人率領二十組建築師或設計師，為康文署的公園、海濱及海灘度身訂造座椅。藝術推廣辦事處總監劉鳳霞相信，今次是康文署的康樂和文化範疇最大型的合作，若場地及結構許可，座椅會一直使用下去。