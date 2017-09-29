﻿港無「法」可依 貨櫃屋選料 存火警隱患

港府有意引入貨櫃組合屋作為過渡性房屋，惟現時本港未有法例規管貨櫃屋，建材誤選傳統貨櫃慣用的木板，隨時惹來火警隱患；而多層貨櫃亦未有統一的固定方法，業界往往各師各法。若要滿足《建築物條例》對走火、無障礙通道的要求，貨櫃屋建造成本將較預期大增。有土地供應專責小組成員認為，配套較完善的土地應發展永久房屋，而非興建臨時貨櫃屋。



為解決基層市民短期住屋需要，港府有意研究在港推出貨櫃屋。有份倡議的社聯行政總裁蔡海偉早前透露，貨櫃屋預計樓高約四層，但防風防火等技術性問題尚待研究。本港貨櫃屋製造商及建造業界亦指，本港若要大規模興建貨櫃屋，仍有不少問題須解決。



Markbox貨櫃屋負責人陳鴻瑜指，傳統舊式貨櫃的內部多數由易燃的木材或發泡膠作隔熱物料，帶來極大火警隱患。惟現時貨櫃不被視作構建物，本港並無法例規管其用料，即使業界素知岩棉為較有效的防火物料，仍有些業主因其價格較貴，堅持選用舊式貨櫃。



本港未為搭建貨櫃屋訂下安全標準，各製造商往往各師各法，自行構思辦法固定多個貨櫃。陳鴻瑜以工字鐵作獨立支架承托第二層貨櫃，而非靠底層貨櫃承重，「我會把鋼架埋到地下，再將貨櫃焊接到工字鐵。」至於楚耀組合式貨櫃屋負責人王遠文則以螺絲安全扣，鎖死上下層或左右並列的貨櫃，並於櫃底半呎深的位置，放入鐵製骨架，並以燒焊固定所有接駁位置，「我的設計算是穩妥的，不會只於幾個駁位點焊，但我都不敢說實際哪個方法最好，沒有人正式驗過。」



除了取材設計及組裝問題，建造業界亦指未有明確法例規管貨櫃屋，為落實興建貨櫃屋帶來不少疑問。資深土木及結構工程師倪學仁表示，本港人口密度高，故《建築物條例》的標準較歐美為高，若從此標準看荷蘭的貨櫃屋邨，將有多項設施或被評為「不合規」，「首先我們要確保有兩道走火梯，其次走火梯不在建築內部，開放式設計跟單位的分隔距離亦未必足夠。」



土地供應專責小組成員、建築師學會前會長吳永順指，臨時房屋的採光、通風、食水、走火、交通配套或無障礙設施不應低於現有建築物的標準，惟他亦指，貨櫃屋一旦滿足所有條件後，建築成本將較預期中貴，更甚是部份先天限制不易克服，「面臨香港的炎熱氣候，貨櫃屋隨時冷縮熱脹，引致入水，相反以預製組件搭建永久房屋更為可行。」



吳永順對本港興建貨櫃屋抱持開放態度，但他有感在香港覓地困難重重，配套較完善的土地宜發展永久房屋，而非用於興建臨時房屋，故建議貨櫃屋設於公園或其他閒置土地。