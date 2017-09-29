﻿業界不滿「大細牌」制度引惡性競爭 水喉承建商鬥平

鉛水事件觸發政府對水喉工程的連串監管，不排除修例設立水喉承建商註冊制度。據了解，政府有意將註冊水喉承建商分為「大牌」及「細牌」兩種，前者可承接安裝及維修整幢樓宇水喉及供水系統的工程，後者則只可負責其他較簡單的水務工程。不過，有關做法，引來業界的強烈反彈。



香港持牌水喉匠總會主席曾貴賢直言，「大細牌」制度將扭轉行內生態，帶來同業間的惡性競爭，「可以想像到一些只有『細牌』的公司，為了短時間內證明自己有能力成為『大牌』，於是視簡單水務工程為升級的跳板，同行之間以『鬥低價』的形式搶生意。」 他續說，水務署引入承建商制度，要求須以公司的名義承接水喉工程，亦有意要求公司聘請工程師監督工程，形容制度架牀疊屋，日後水喉工程成本隨時大增數倍，「以前安裝一個單位的水喉系統，最多一萬幾千元，現在成本隨時升五、六倍。」



香港持牌水喉匠總會副主席莫鈞雄則指，工程人員並不了解水喉工程，難以有效執行監管工作，加上政府未有訂明工程師的責任及罰則，認為做法如同有權無責，「最後工程有事，也只有持牌水喉匠上身，跟現在無分別。」



中小型公司恐入場無門



香港水務專業協會主席鄭偉昌稱，本港不少持牌水喉匠以中小企老闆身份接手工程，只要具備足夠經驗，信譽良好，可以與大判合作，或者直接向材料商借貨，與大公司競爭大型工程標書；一旦投標時分「大細牌」，相信中小型公司便會入場無門，「大工程將來有機會由大公司壟斷」。



不過，有業界指行內青黃不接，人手嚴重短缺，要符合新規管要求更見困難。香港水務專業協會主席鄭偉昌指，全港約有三千多名持牌水喉匠，其中不少在工程公司和水務署任職，再撇除當年部份以考取水喉匠資歷，方便申請技術移民的港人後，活躍於水喉工程的持牌水喉匠只有八百至一千人。在多個地盤需要管理或監督員工時，人手更見緊絀，估計行內欠二三千人。香港持牌水喉匠總會副主席何廣明更直言「持牌水喉匠再多五六百人，也不怕無工開」，並認為行內人手不足以應付政府擬推行的新規定，估計行內缺人情況仍會持續。



至於業界對引入註冊制度的憂慮，註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華指出，現時水務署提出的水喉承建商註冊制度，做法與屋宇署規管各項工程的要求相似，相信是要確保承接大型工程的承建商理解水務署指引，「以前整個水喉工程由一個持牌水喉匠負責，但鉛水事件發生後，有些水喉匠在理解水務署最新指引，甚至是採購物料的要求也掌握不到」。他呼籲業界接受規管，「水喉工程制度已有幾十年沒有更改過，實在有必要與時並進」。