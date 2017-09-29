﻿雲端礦場被揭是「龐氏騙局」 炒比特幣先付「入場費」

虛擬貨幣比特幣（Bitcoin）今年一度炒高超過三倍，喪升至逾五千美元一個。想炒比特幣，一是經二手市場買賣，二是利用自己家中的電腦充當「挖礦機」開採比特幣。有「網紅」近日大力吹捧，叫網民投資外國一個比特幣雲端礦場Hashing24的的「挖礦合約」，變相向該公司租用挖礦器材及運算力自行開採比特幣，聲稱每月回報可高達十厘。《東周刊》揭開這種在外國興起的比特幣挖礦合約，埋伏不少投資陷阱。



比特幣○九年面世後，至今跑贏全球股市和商品，單計年初至今，其價格曾被炒高超過三倍。每個比特幣由約一千一百四十美元，升至歷史高位五千零一十三美元。開發全港首個比特幣交易平台位元通的袁激光直言，近年香港炒賣比特幣的人愈來愈多，「感覺尤其係今年，因為升幅好大，有唔少人加入。」



有「少年股神」之稱的火燎森，更是這次熱潮中的主角。今年六月中開始，他幾乎每日都在個人社交平台，瞓身推介本地網民投資外國一個比特幣雲端礦場Hashing24的「挖礦合約」，聲稱每月回報可高達十厘，吸引不少人飛身入市。



合約聲稱每月回報達十厘



內地和外國湧現一批「雲端礦場」，吸引網民投資比特幣的「挖礦合約」。即網民要先付一筆「入場費」，向這些礦場租用其他電腦的運算力，一般以「GH／s」為入市單位，入場費可低至數百港元。購入合約後，礦場聲稱租用的電腦會每日不停運算挖掘比特幣。



礦場以美元結算和扣除每日自行釐定的「維護費」（包括電費、器材維修和人工等）後，便會將網民挖到的比特幣存入其電子錢包。當網民支付的入場費回本後，以後侍天就是淨賺，表面上可以「坐住等收錢」。Hashing24便經常聲稱賣斷市，要暫停接受網民開新合約。



但魔鬼都在細節之中，投資回本期和潛在回報每天都不同，很大程度取決於比特幣的價格，實際上未必如想像中容易回本，遑論保證每月有錢賺。其次，挖礦的潛在回報，亦取決於開採難度，以及雲端礦場收取的維護費。今年才瞓身入市挖礦的網民，已錯過最佳入市時機。



此外，原來外國不少所謂的雲端礦場，先後被揭發只是「龐氏騙局」。美國雲端礦場Gawminers創辦人Homero Joshua Garza，今年七月更因詐騙罪，被美國證監重罰一千二百萬美元。



