﻿災後重建革除陋弊 澳門關閘總站大修

針對有公共設施在暴風雨下容易造成水浸及損毀，據悉澳門政府希望藉著「天鴿」侵襲後的重建契機，一次過進行「大手術」，徹底地防止類似問題周而復始發生，惟工程暫預計須二○一九年始完成，過渡期內難免對民生構成影響。有候任立法會議員指，政府應在期間以最大力度減低對市民影響。



《東周刊》報道，○四年投入服務的關閘廣場地底巴士總站，是當地北區以至整個澳門的交通樞紐，每日要應付經關閘口岸出入境的大批市民及旅客，接待逾十萬人次，巴士流量亦達到三千架次，其重要性可見一斑。該巴士總站的通風及排水設計存在缺憾，經「天鴿」襲澳後，更遭洪水浸至沒頂被逼封閉，令原有二十四條巴士路線被逼分流，乘客也須徒步近十分鐘到各分站，日曬雨淋非常狼狽。



交通事務局聯同建設發展辦公室早前宣佈，有關巴士總站將會進行「大手術」，一次過改善原有設計流弊，包括將機電設備搬到地面，並加設機械抽風系統；站內又增設空調候車室、重整洗手間等，改善整體設施。



乘客受工程影響有排捱



但據當局預算，工程最快一九年第二季始能局部重開，意味未來兩年多，乘客要繼續忍受目前極為不便的乘車安排。記者連日於不同時段到關閘一帶的巴士分站視察，發現有關措施雖已實施逾月，仍有不少乘客須向口岸外的巴士公司查詢。早上七時至九時的繁忙時段，廣場更聚集過千名居住內地、過關到澳門上班上學的市民及外勞，在各個分站「打蛇餅」，令巴士公司須加密班次疏導。風雨期間，乘客更見得狼狽，即使部份分站已加建上蓋，只夠數人站立。



候任立法會議員梁孫旭表示，當局有決心改善巴士總站，肯定好過不斷小修小補，但認為應該一做到底，部門之間亦須有效協調，盡量縮短施工時間。他續指，在這個過渡期間，當局應以最大力度減低對市民出行的影響，如徵用「發財巴士站」旁一幅閒置用地，起碼減少乘客的步行時間。