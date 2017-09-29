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﻿理大推食品認證減中毒風險

2017-09-29 列印
■計劃亦為食肆提供採購、上菜等工序流程的營運指引，協助餐廳建立管理系統。
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　　香港是美食之都，為鼓勵中小型食肆提升食物衞生水平，香港理工大學推出首個由本地訂定的「食品衞生標準認證」計劃，食肆除了必須達到法例要求的衞生條件外，亦必須達到指定食品工序衛生要求，才可獲得認證。計劃亦為食肆提供採購、儲備食材、製作、上菜等工序流程的營運指引，協助餐廳建立管理系統。

　　計劃由理大食物安全及科技研究中心開發，昨正式啟用。參與的食肆需提供最少三個月營運記錄，每間餐廳認證有效期為三年，首年申請費用為一萬五千元，每年需付約六千元續證費用。

　　目前全港只有不足二百間食肆獲國際ISO 22000食品安全管理系統認證，理大食物安全及科技研究中心副總監黃家興指，申請國際認證計劃所需的行政文件繁複，令不少中小型餐廳卻步，期望計劃可推廣食品安全認證文化，減低食物中毒事故的風險。
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