﻿每日二百黃金團湧港 10.1自由行強勢回歸

本港旅遊業持續向好，今年首八個月訪港旅客達三千八百萬人次，較去年同期上升約百分之二。適逢明日起是一連八日內地黃金周，橫跨國慶及中秋假期，大批旅客蜂擁來港，旅遊業議會指，黃金周期間每日有二百多個內地團訪港，較去年同期飆升超過六成，相信自由行人數可能更多。



旅發局昨天公佈今年一至八月的訪港遊客數字，整體人數共錄得逾三千八百萬人次，較去年同期增加百分之一點九，其中過夜旅客達一千八百萬人次，上升幅度有百分之四點五。而八月的過夜旅客數字亦較同期上升百分之二點四，其中內地過夜旅客增加百分之二點五。



由明日開始至十月八日是內地十一黃金周，其間包括中秋假期，料內地訪港旅客將進一步增加。旅議會總幹事董耀中表示，今年正好是香港回歸二十周年，加上港人對內地旅客抗拒氣氛漸緩，刺激內地遊客來港。他指，黃金周期間，每日約有二百多個內地來港團，較去年同期上升逾六成，而內地團僅佔整個內地旅客約百分之六，故相信自由行人數會更多。



香港特式旅遊受歡迎



香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，自從台灣的總統蔡英文上台及限韓令推出後，內地客較多轉往本港旅遊，加上旅發局近年積極往內地宣傳香港「中西交融」特色，令不少內地人嚮往如「舊城中環」等地方，部份人亦喜到離島遊覽鄉郊地區。他相信待氣溫稍降時，更會有行山團出現，主打新界深度遊。



為應付黃金周各口岸的龐大客運量，旅遊事務署已與相關政府部門、主要景點、旅發局及旅議會協調，在黃金周期間於各口岸加強人手協調運輸及通關服務，並與內地旅遊部門保持有效溝通。入境處、警務處及海關亦成立聯合指揮中心，在黃金周期間監控各陸路管制站情況。



海關加強巡查購物熱點



海關昨日亦展開「神盾」行動，在十一黃金周期間加強巡查旅行團購物點，以及位於油尖旺、灣仔及銅鑼灣等旅遊購物區的參茸海味及藥妝等店舖，以打擊不良營商手法。



