﻿快運取消下周18航班 飛日韓3000客受影響

黃金周假期亦是港人外遊高峰期，但香港快運（HK Express）前日突然通知旅客，取消十月一日至八日共十八班來往香港至日本及南韓的定期航班，估計逾三千名乘客受影響。民航處高度關注事件，昨早已召見香港快運管理層了解原因，並要求航空公司盡快為受影響乘客退款，以及提交詳細報告。



民航處發言人證實，前日下午接獲香港快運通知，取消十月一日至八日期間共十八班來往香港及日本大阪、名古屋、南韓首爾的定期航班，估計至少三千名乘客受到影響。香港快運管理層向處方稱已聯絡受影響乘客，會安排其他航班或退款。



民航處對航空公司在外遊高峰期前夕作如此重大航班改動，導致逾千名乘客受影響，情況並不理想，現正了解取消航班的原因，會要求香港快運盡快提交詳細報告。發言人續指，本月已得悉香港快運安全培訓部門導師人手不足問題，曾多次與公司管理層商討，敦促盡快就有關情況提交長遠解決方案。



快運稱採取積極措施補救



民航處發言人又指，航空公司機票均附有條款及細則，若在機票售出後，航空公司基於各種原因而未能提供有關服務，乘客可依據相關條款要求退款或作出其他合適安排。



香港快運回應指，對部份航班更改影響旅客原定行程深感抱歉，已即時採取積極措施作出補救，向所有受影響的旅客發出通知並提供相應安排，包括改乘其他航空公司航班、更改旅行日期、更改旅遊目的地及全數退款，現正聯絡受影響旅客跟進。



縱橫遊常務董事袁振寧指，該公司有逾十個黃金周旅行團乘坐香港快運航班，約三百人受影響，期望受影響旅行團能以延期一兩日處理，若情況嚴重則會取消旅行團及退款。



旅遊業議會總幹事董耀中直言，從未見過航空公司一次過取消十多班機，亦從未收到香港快運取消航班的消息。他對事件感到非常失望，認為對遊客造成不便，並影響香港聲譽，希望香港快運能盡快交代後續安排。