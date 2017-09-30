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﻿紛在facebook專頁留言 抨熱線無人接聽

2017-09-30 列印
■有苦主接獲相關航班取消的通知，但求助無門。
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　　大批受香港快運取消航班影響的乘客，不滿在毫無準備情況下接獲通知，打亂外遊計劃。不少乘客紛紛在香港快運的facebook專頁上洗版，指公司內部行政混亂、交代不清，「打電話打到爛都冇人接，真係好徬徨。」

　　有乘客原定十月八日飛往大阪，詎料前日卻接獲相關航班取消的通知，隨即致電香港快運客戶熱線查詢，惟「打電話打到爛都冇人接，真係好徬徨。」她又指晚上收到新安排，不知是否需要確認，於是再打電話查詢，卻仍然無人接聽，自言「好無助」。

　　另有乘客在facebook上直播，致電香港快運客戶達兩小時，但完全沒人接聽；有人更稱「一打通就收線」。大批網民在香港快運facebook上留言，稱會向消委會投訴。
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