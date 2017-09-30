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﻿政府來季推三幅住宅地

2017-09-30 列印
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　　政府昨公佈新一季賣地計劃，將出售三幅分別位於安達臣道對出位置、上水新樂街，和九龍塘龍翔道與獅子山隧道公路交界的地皮作住宅用途，可提供一千零九十個單位。連同港鐵黃竹坑站上蓋二期及市建局旺角招標項目，第三季房屋供應共有一千八百八十個，較上季減少三千五百個。

　　發展局局長黃偉綸（見圖）表示，今年首兩季共提供一萬八千二百六十個單位，達到全年供應目標；局方將繼續增加短、中及長期土地供應，以回應社會住屋及經濟發展的需求。他又透露，政府正計劃將二百一十幅土地改劃作住宅用途，預料提供三十一萬個單位，公營房屋佔七成。
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