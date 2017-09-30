  • 2017年9月30日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 香港快運公屋富戶中銀紀念鈔中秋國慶

日報新聞 > 港聞

﻿八成企業支持大灣區發展

2017-09-30 列印
　　香港總商會與畢馬威一項聯合調查發現，在六百一十四位受訪企業管理層中，八成支持大灣區規劃，九成認為將對中國經濟產生正面的影響。近七成認為貿易和物流業最受惠，其次是金融服務及創新科技研發。總商會總裁袁莎妮指，企業可利用香港一國兩制的優勢，作為中國與世界來往的大門，發揮其國際金融中心地位以進行融資、資產和風險管理、公司財務、保險和再保險，以及離岸人民幣等業務，建議政府應成立大灣區辦公室，以便提出建議、制定策略和政策方向。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd