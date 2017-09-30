﻿區議會倡改善配套吸引市民 中環百子里公園隱沒鬧市中

中西區商廈林立，休憩場所彌足珍貴，但部份位置隱蔽，不容易找到入口，環境又惡劣，更缺乏娛樂設施及廁所，難以發揮休憩功能，平日人稀少。當區區議員表示，區議會已多次討論改善，希望這些休憩場能吸引市民使用。 記者：楊飈



位於中環的百子里公園，夾在三家里及文興里兩條小巷之間，總面積達一萬七千平方呎，但被建築物包圍，從外面經小街向內望，完全看不見其所在何處，亦缺乏指示牌明確指示位置。記者日前欲往公園視察，一度迷路，找不到入口。



公園位處的百子里一號，為革命先烈楊衢雲等人創辦的「輔仁文社」舊址。為推廣歷史文化，市建局於一一年耗資四千萬元活化興建公園，列入孫中山史蹟徑景點之一，以供遊人參觀。當年革命烈士經窄巷梯級前往集會的小路，予以原貌保留，卻變相令公園隱沒於鬧市中。



遊人寥寥可數



百子里公園周邊大大小小共有六個出入口，分別通往三家里及文興里，惟幾乎全部出入口均為窄巷小路，極難察覺。其中三家里中段入口夾在一眾唐樓之間，乍看之下只是一條低矮隧道，通過後還須拾級而上，才看得見公園正門。部份入口位於山坡上，遊人辛苦走完斜路，還須爬三十多級樓梯才能行入公園。



縱觀公園內部，只有寥寥數人「打躉」，沒有多少健身遊樂設施，雖不乏長椅，但有瓦遮頭的地方只有一個涼亭，而該涼亭正待維修，不能進入。公園基本上「四面環樓」，靠近民居，多為後窗，對正不少唐樓冷氣機的出風口，天氣炎熱時猶如蒸爐。另外，公園對開不遠，正是結志街垃圾收集站。



有公園保安指，除了間中對歷史感興趣的遊客前來參觀外，平日人流稀少。由於缺乏娛樂設施，即使家長帶小孩出外遊玩，亦不會選擇該處。加上公園內不設廁所，老人家不會久留。事實上，距離百子里公園最近的廁所，要數到相距一百米以外的吉士笠街公廁，遑論前往時需要上落斜坡，對老人家十分不方便。



公園內一間酒吧的職員「珍姐」，被問及生意如何時僅謂「一般啦」。她指酒吧位置隱蔽：「唔係熟客都唔識得嚟。」即使有時邀請朋友或街坊前來，對方多表示：「搵唔到呀！」



區議員許智峯肯定公園具豐富歷史意義，但認同人流明顯較一般康文署公園少，變相連歷史文化亦推動不了。他指自從公園落成以來，區議會已進行過多次檢討，包括將指示牌放大，讓遊人更容易找到公園；並「更新」史蹟徑，將舊有的介紹牌換作立體建築，務求使其更養眼，吸引更多人前來參觀。