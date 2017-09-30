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﻿「最嬲嬲公共空間」 急庇利街休憩處上榜

2017-09-30 列印
　　與百子里公園相距三百多米的上環急庇利街休憩處，惡劣環境可謂有過之而無不及。其入口位於大馬路邊，兩旁大廈的冷氣機更不斷冒出熱氣，並進行外牆裝修工程，噪音不絕。去年慈善機構「拓展公共空間」在網上召開「令人最嬲嬲的公共空間」選舉，急庇利街休憩處亦「榜上有名」，有網民揶揄：「好細，咩都無，坐入去好似面壁修行咁。」

　　從地圖上看，急庇利街休憩處與百子里公園雖然大小差不多。但實際前往後，卻發現前者較圖則細小許多，場內只有一個涼亭，小徑兩旁設有六張長椅，此外幾乎一無所有。記者僅花約五十步，便走完整個休憩處。而且選址正對大馬路，汽車聲不斷傳來，兩旁大廈更有十多部冷氣機出風位直對休憩處，冒出陣陣熱風。部份單位外牆外又有搭棚工程進行，噪音震天。
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