﻿日台來貨搶市場 二噁英檢測分歧 內地大閘蟹輸港無期

秋風起，是食大閘蟹時節，明天是中秋節，本港仍未有內地大閘蟹應市！有蟹商披露，受去年太湖大閘蟹被食物安全中心驗出二噁英超標一事影響，香港與內地一直鬧分歧，雙方未能就檢測標準達成共識，內地未肯發出批文，令內地大閘蟹供港無期，業界叫苦連天，形容今年無蟹賣係「百分百損失」。不少蟹商紛紛變招，引入日本及台灣大閘蟹，但消費者認為不正宗，銷情一般。



食物安全中心去年發現兩個來自江蘇太湖的大閘蟹樣本的致癌物二噁英含量超標最高逾五倍，涉事大閘蟹須即時停售及回收，本港十五間進口商受牽連。事隔一年，事件餘波未了。



大閘蟹老字號新三陽負責人陳眺明指出，內地大閘蟹每年九月初便供應香港，去年爆出二噁英事件後，香港與內地相關部門一直未能就二噁英檢測標準達成共識，他說：「香港堅持標準係（每克）不多於六點五微克，內地唔同意，雙方一直未能協商，搞到內地唔發批文，至今仍無內地蟹供港。」



陳眺明直言，本港蟹商自行委託內地化驗所檢測，所有報告均顯示內地蟹符合食用標準，只是香港與內地談不攏。他說，每年大閘蟹季節都是蟹商大做生意的日子，他稱：「今年無生意做，損失係百分之百……真係連燈油火蠟都蝕！」被問到今年會否沒內地蟹應市，他僅稱：「每日都抱住希望，希望快啲搞掂批文啦！」



港進口商旺季損失慘重



另一蟹商江記負責人陳震江指，內地大閘蟹去年十一月被驗出二噁英超標，蟹商「只做半季生意」，現在已到十月，內地仍未發批文，他大歎：「簡直係total loss（全面損失），真係悲慘！」



內地大閘蟹供港無期，有本地蟹商轉售日本及台灣大閘蟹。陳眺明今年首度引入日本北海道石狩川野生大閘蟹，他坦言消費者不覺得來自日本的是「正統大閘蟹」，銷情一般，並認為其他地區的大閘蟹，長遠亦不能代替以濃郁蟹膏見稱的內地大閘蟹。



日台大閘蟹銷情一般



活蟹專門店蟹膳今年首次引入石狩川野生大閘蟹，負責人劉承輝表示，石狩川大閘蟹以往只供日本內銷，他早前嘗試申請出口證竟獲批，已經通過食環署的檢測，輸入一百隻，稍後會有更多日本大閘蟹應市。他指，湊巧內地大閘蟹還未獲發批文，相信日本蟹會有捧場客。



陳震江今年引入台灣大閘蟹來港。他表示，大閘蟹來自台中，該區養殖場遠離工業，經香港食安中心檢驗後，證明符合食用安全。不過，他坦言台灣蟹「銷情麻麻」，認為不能取代內地大閘蟹的地位。