﻿拉斯維加斯槍擊 最少58死逾500傷

美國賭城拉斯維加斯發生亂槍濫殺慘劇，最少五十八人死五百一十五人傷，是美國史上死傷最慘烈的槍擊案。在當地時間周日晚上，賭城大道舉行露天音樂會，忽然有人從一間賭場酒店高空用機關槍掃射會場，多人中槍倒地，現場血肉橫飛，慘狀有如殺戮戰場。大批警員到場搜捕槍手，一名當地六十四歲男居民自殺身亡，疑是冷血槍手，並追緝一名在逃亞裔女人。極端組織ISIS對事件承認責任。槍手數月前跟隨組織。



事發在當地時間周日晚上約十時零八分，曼德雷灣酒店旁的賭城大道正舉行「Route 91 Harvest Festival」最後一場音樂會，大批人聚集欣賞歌手、樂隊的演出，突然槍聲如雨，多人中彈倒地，觀眾驚慌大叫，急忙走生，地面遺下大量雜物。事件最少造成五十八人死亡、五百一十五人受傷，死者包括兩名休班警員，亦有一名警員受傷。



當局接報後，派大批救護員到場，替輕傷者包紮，重傷者即時轉送醫院搶救。當局封閉部份賭城大道、十五號洲際公路，大批荷槍實彈警員、聯邦調查局特種武器和戰術部隊則在會場附近街道、酒店搜捕槍手，且透過社交網站呼籲民眾切勿接近。



64歲槍手自殺身亡



消息稱，當局懷疑槍手是從曼德雷灣酒店三十二樓一間客房放冷槍。警方其後證實，一名六十四歲內華達州居民裴德克（Stephen Paddock）自殺身亡，警員在其住的酒店客房內檢獲多支槍械，認為槍擊案只涉及一名槍手，懷疑他發動「孤狼式」襲擊。



警察正嘗試釐清其施襲動機，又追緝與裴德克一同入住酒店的亞裔女伴瑪莉露丹利（Marilou Danley）協助調查。



其中一名觀眾Ivetta Saldana自言，當時與友人一同前往演唱會，她形容連串槍聲猶如煙火，群眾慌忙奔逃，不斷有人倒下，有如恐怖電影。她躲在下水道，才逃過一劫。同樣身在現場的Matt和Robyn，當時槍聲如雨般響起，兩人躲到座位後，之後逃往雷諾大道，見二十多人浴血倒臥地上，毫無反應，「那時我們才意識這是現實。」



本港歌手古巨基事發時身在拉斯維加斯，他不在現場，指自己無恙，但受事件影響，無法返到本來居住的酒店，現留在安全地方等待新消息。