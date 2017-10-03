美股中段個別發展
日台來貨搶市場 二噁英檢測分歧 內地大閘蟹輸港無期
秋風起，是食大閘蟹時節，明天是中秋節，本港仍未有內地大閘蟹應市！有蟹商披露，受去年太湖大閘蟹被食物安全中心驗出二噁英超標一事影響，香港與內地一直鬧分歧，雙方未能就檢測標準達成共識，內地未肯發出批文，令...
2017-10-03
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國慶黃金周錄逾一億遊客 全國鐵路出行達最高峰
內地一連八天的國慶、中秋超級黃金周周一展開，民眾紛紛前往國外或跨省旅遊，國家旅遊局數據中心表示，當日全國共接待逾一億一千萬人次遊客，單是乘坐鐵路出行人次已達一千五百萬。 國家旅遊局數據中心表示，黃金周首天假期全國共接待一億一千三百萬遊客人次，較去年增長超過逾一成，旅遊收益為九百六十五億元人民幣，增長逾一成二。 當日亦是全國鐵路出行最高峰，發送旅客達一千五百萬人次，當中以北京、瀋陽、鄭州、上海、杭州、成都、廣州、深圳等城市客流較集中；而行車時速達三百五十公里的京滬高鐵復興號列車，更成為不少旅客跨省旅遊首選交通工具。 到昨天全國鐵路發送約一千二百人次旅客，中國鐵路總公司...
2017-10-03
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三美學者研生理時鐘機制 奪諾貝爾醫學獎
本年度各諾貝爾獎得獎者名單昨起陸續揭曉，首個獎項醫學獎由三名美國科學家霍爾、羅斯巴殊、邁克爾楊共同奪得，表揚三人發現控制生物生理時鐘份子機制。 瑞典卡羅琳醫學院宣佈，應屆諾貝爾獎醫學獎由美國遺傳學家霍爾、羅斯巴殊、邁克爾楊共同奪得。評審委員會認為，三人的研究解釋植物、動物、人類如何調整生理節奏，配合地球公轉步調。 霍爾生於美國紐約，一九七一年取得西雅圖華盛頓大學遺傳學博士學位，其後在布蘭代斯大學任教。 八四年，他與布蘭代斯大學教授羅斯巴殊一同帶領研究小組，複製能夠調節果蠅生物時鐘的周期基因，並揭示出該基因編碼的信使核糖核酸、蛋白質含量隨晝夜節律而變化。 邁克爾楊七五...
2017-10-03
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接個案。祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊7期景湖居4座中層D室，面積547方呎，三房間隔，日前獲區外首置客以532萬元承接，呎價9726元，屬市價成交。 天晉兩房870萬沽 中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳天晉1座高層D室，面積533方呎，兩房間隔，向西北，望開揚園景，以870萬元易手，呎價16323元，屬市價成交。據了解，原業主於2011年12月以478萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利392萬元，單位升值82%。 美聯高級營業經理馮根明表示，元朗翹翠峰2座高層B室，3房間隔，向南望山景，面積約822方呎，獲同區租客以838萬元...
2017-10-03
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憧憬「特」式減稅方案 美股三指再創新高
美股在第四季首個交易日初段，三大指數再創新高，杜指早段已攀升，直叩22500點；納指和標指分別曾升31點和8點，刷新日內高位紀錄。供應管理協會出爐的九月份製造業指數以13年最快的步伐擴張，加上市場憧憬政府的減稅方案，帶動大市繼續挑戰新高。 今晨四時，杜指收報22,557點，升152點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76.74元，較香港收市價升0.19元；中移（941）美國預託證券見78.71元，較香港收市價跌0.44元。 美國供應管理協會（ISM）出爐的製造業指數按月升2點，報60.8，是2004年五月以來新高；期間，新定單分類指數升4.3，至二月以來最...
2017-10-03
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防守固若金湯 阿聯演科蘇
阿特蘭大聯今季初戰美職，已經成功鎖定季後賽資格，皆因有阿根廷名帥馬天奴帶領之外，中堅李安度皮利斯領銜的後防亦固若金湯。周二聯賽獨腳戲在威力強橫的地頭出擊，該隊有力大勝防守疲弱的明尼蘇達聯，爭取更高排名有利季後賽爭霸。 （無線myTV Super 303台明早7:00直播） 阿特蘭大聯貫徹前阿根廷和巴塞隆拿教練馬天奴風格，後防表現穩健，三十一戰只失三十五球。防線主力李安度皮利斯表示：「一踏上賽場，每位球員包括前鋒都十分專注於防守，因此對手往往很難起腳射門，更遑論取得入球。」 此外，阿特蘭大聯今季主場氣勢磅礡，入座率為美職之冠，馬天奴直言：「球迷無疑是我們的秘密武器，球...
2017-10-03
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法國里昂 世遺古蹟深度遊
里昂乃法國南部的千年古都，擁索恩河（Saone River）和隆河（Rhone River）兩大流域，從地形可分為索恩河西岸的舊城區（Vieux Lyon）、兩河之間的半島（Presqu'l...
2017-10-03
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挑戰古天樂做打仔 林家棟 雨中肉搏 爆肌日星
今年憑《樹大招風》首奪金像影帝的林家棟，早前刻意蓄鬚操fit，為的是要應付近日開拍的懸疑追兇片《智齒》，片中他「從良」做警察，更有連場動作戲，似想挑戰好友古天樂早前在《殺破狼．貪狼》首度挑戰動作戲獲一...
2017-10-03
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社論——小心零收費團借勢復活
內地一連八日國慶「超級黃金周」開始，訪港內地團增加，土瓜灣聚集熱點人頭湧湧，但尖沙咀、旺角等零售店生意未見太大起色。有旅遊業人士估計，可能出現旺丁不旺財現象。旅客太多，不一定對旅遊業有好處，反令人擔心內地平價團、零團費借屍還魂，一旦再出事，香港旅遊之都的聲譽又會蒙污。 旅遊業議會預計今年「超級黃金周」，每日約有二百個登記入境團來訪，比去年增加六成。向來是內地團購物熱點的土瓜灣，一片「欣欣向榮」，餐廳逼滿到來用膳的內地團，專門為內地客而設的零售店外站滿人，阻塞行人道。有土瓜灣居民須繞道而行，心中不免有怨言。 市民的反應，人之常情，只要明白旅客逗留時間不長，適應遷就，盡量做到好...
2017-10-03
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馬場浮世繪——彎刀赤駿或會征港
剛順利蟬聯日本短途馬錦標的「彎刀赤駿」，目前正考慮下一目標，有消息指牠不會出戰下月於京都競馬場舉行的一哩冠軍錦標，反而會在十一月四日在美國德爾瑪馬場舉行的草地千六米一級賽育馬者盃一哩錦標，以及十二月十日在沙田舉行的香港短途錦標之間作選擇。至於剛在短途馬錦標得亞軍的「唐吉快跑」亦計畫在十二月來港，參戰香港短途或香港一哩錦標。 至於香港馬「有得威」這次征日跑第五名，表現及格有餘，據悉幾位馬主對今次遠征所得經驗亦甚滿意，並不排除「有得威」會於明年四月再次出戰東瀛，目標是中京競馬場的一級賽高松宮紀念賽。 馬場浮世繪
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