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﻿美股中段個別發展

2017-10-03 列印
　　美國股市本周首個交易個別發展，杜指中段報二二四九二點，升八十七點；納指則報五九六一點，跌十七點。滙控美國預託證券價格中段見七十六點六一港元，升零點○六港元；中移動則見七十八點八港元，跌零點三五港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十八美元，跌六點八美元；紐約期油則報每桶五十點二四美元，跌一點四三美元。
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