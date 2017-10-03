  • 2017年10月3日 星期二
  • 33º
  • 66%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 港聞

﻿港首宗iPhone 8「谷爆」

2017-10-03 列印
■日本早前已發生iPhone 8「谷爆」事件。
Previous Next

　　果粉注意，iPhone 8系列又發生「谷爆」事件！繼在台灣及日本發生iPhone 8 Plus電池膨脹及機身爆殼事故後，香港亦錄得首宗同類事件。

　　一個科技網站報道，香港人林先生上月二十二日購入iPhone 8，六天後發現其電池膨脹及顯示屏分離問題，他上周五將手機帶到沙田的蘋果手機專門店更換，手機被收走調查。據悉，林先生事後獲蘋果公司更換一部全新的iPhone 8，他形容是個別事件。蘋果香港公司表示，正了解事件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd