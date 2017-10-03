﻿港首宗iPhone 8「谷爆」

剛順利蟬聯日本短途馬錦標的「彎刀赤駿」，目前正考慮下一目標，有消息指牠不會出戰下月於京都競馬場舉行的一哩冠軍錦標，反而會在十一月四日在美國德爾瑪馬場舉行的草地千六米一級賽育馬者盃一哩錦標，以及十二月十日在沙田舉行的香港短途錦標之間作選擇。至於剛在短途馬錦標得亞軍的「唐吉快跑」亦計畫在十二月來港，參戰香港短途或香港一哩錦標。 至於香港馬「有得威」這次征日跑第五名，表現及格有餘，據悉幾位馬主對今次遠征所得經驗亦甚滿意，並不排除「有得威」會於明年四月再次出戰東瀛，目標是中京競馬場的一級賽高松宮紀念賽。 馬場浮世繪

2017-10-03