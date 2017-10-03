﻿悔不當初惜親情 運毒少年與母獄中團圓

中秋佳節是一家團圓的日子，但去年因販毒被判入歌連臣角懲教所的阿俊（化名），上周只能在懲教所內與母親一同製作和品嚐月餅過節。阿俊回首過去，發現自己一切以朋友為先，未有理會家人的關心，失去自由才明白家的可貴。



十八歲的阿俊已在懲教所度過十三個月，他憶述十一歲時無心向學，整日跟在屋邨球場結交的朋友流連酒吧和機舖，即使到茶餐廳兼職送外賣，收入全用於吃喝玩樂上。至中三時在友人招攬下開始運毒，直至中四暑假遇上便衣警截查，被搜出二十八克「K仔」，最終被判刑六至三十六個月。



當時阿俊經常以做替工為由外出，不時晚歸甚至徹夜未返，雖令家人起疑及心生隔膜，但回想每次返家都有家人為他等門，讓他更感愧疚：「明知屋企人關心我，都依然淨係擺朋友係第一位，日日對住啲朋友多過對住屋企人」。



在囚人士每月可獲四次探監機會，阿俊不忍居於新界的家人長途跋涉來探監半小時，囑咐家人每月只來探訪兩次。九月初阿俊在父母見證下獲頒發廚藝等三張證書，又親手炮製炒飯，笑言「平時探訪大家隔住張枱又唔可以接觸，不過呢幾次活動零距離，可以拖吓手仔、攬吓」，更重要是一家人漸漸坦誠相對，重新走在一起。



阿俊打算刑滿後繼續學業，日後在飲食業發展，但最想是一家人吃頓「屋企飯」，「由入嚟嗰一刻到o依家都好掛住媽咪煮啲嘢食」。回望過去和現在，家人都在旁默默支持，阿俊願為家人改變自己，「將來都會記得今日嘅畫面，要提醒自己唔好再重蹈覆轍，好好咁珍惜屋企人同自己嘅將來」。