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﻿加碼送曹星如「王者對決3」門券！

2017-10-03 列印
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　　「神奇小子」曹星如（Rex）每次嘅比賽，小編都只能用「熱血」同「滾動」嚟形容，完美演繹香港人打不死嘅精神！香港不敗戰神曹星如十月七日喺灣仔會議展覽中心對戰日本前WBA超蠅量級世界拳王河野公平，成就呢場萬眾期待嘅「王者對決3」。睇拳賽，有乜好得過喺現場睇親身感受澎湃嘅氣氛？頭條Jetso App留意到上次有獎活動反應熱烈，決定聯同太興加碼送「王者對決3」拳賽門券回饋讀者對Rex嘅支持，o依家只要答中簡單問題，就有機會獲得由太興送出嘅十月七日「王者對決3」拳賽門券兩張，名額十名，仲唔快啲開「頭條Jetso」App一齊撐阿Rex！
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