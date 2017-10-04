﻿十月迎月熱辣辣 史上最高温

全球暖化，中秋節天氣暖洋洋。昨天「迎月日」錄得攝氏三十三點五度，是有紀錄以來第二高溫的「迎月日」，天文台昨天歷史性首次在十月發出酷熱天氣警告。不過，天文台預料今日中秋節最高氣溫將回落至攝氏三十度，大致多雲及間中有雨，市民或需在雲罅之間欣賞月色。



天文台昨午十二時二十分發出酷熱天氣警告，昨晚七時取消。酷熱天氣警告自二千年設立，首度在十月發出。天文台昨午錄得的最高氣溫攝氏三十三點五度，成為有紀錄以來第二個最熱的「迎月日」，只低於○八年九月十四日「迎月日」錄得的三十四點二度。



天文台科學主任莊思寧表示，昨日受高空反氣旋影響，陽光充沛，為本港帶來酷熱天氣。她指，預料今日大致多雲及間中有雨，雲量較多，估計能夠清楚望見月光的機會較微，市民或要在雲罅之間賞月，若雲層較薄，即使身在市區，亦有機會望見明月，出外賞月宜帶備雨具。