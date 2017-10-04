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﻿兇槍疑經改裝 連發全自動

2017-10-04 列印
■帕多克以類似錘的道具打破酒店房的窗，進行連環射擊。美聯社
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　　案發後，警員搜查槍手帕多克的酒店房間，起出二十三支槍，包括手槍、AR-15步槍及衝鋒槍等，其中AR-15為美軍標準配置步槍M16的民用版。警方在其住宅房子搜出十九支槍械、數千發子彈和可以製造炸彈的材料。調查人員還在其汽車搜獲一批可用來製造爆炸品的硝酸胺化學物質。

　　有專家指，帕多克身處的位置與事發演唱會的群眾相距逾一千呎，相信他改裝民用版步槍，加上撞火槍托，將半自動步槍變成全自動步槍，加大殺人威力。
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