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﻿議員促加強管制槍械交易

2017-10-04 列印
　　美漢亂槍濫殺無辜，觸發美國公眾關注槍械管制問題。民主黨兩院議員均敦促國會盡快通過加強管制槍械交易議案。

　　紐約州民主黨領袖舒默表示，國會須通過法例，保障國民安全，首先任務是加強規管槍械，尤其預防大殺傷力槍械落入錯誤不當人士手中。眾議院民主黨領袖佩洛西敦促國會盡快通過議案，加強管制槍械交易。

  資深參議員默菲指，稍後會在國會內提出議案，要求立法規定必須審查購買槍械人士的背景。總統特朗普雖然嚴厲譴責槍手，他今日會到拉斯維加斯視察，但在槍械管制問題上隻字不提。
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