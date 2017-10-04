  • 2017年10月4日 星期三
  • 29º
  • 81%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升73點

2017-10-04 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二二六三○點，升七十三點；納指則報五九九三點，升十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十七點三六港元，跌零點○九港元；中移動美國預託證券價格則見七十九點一七港元，跌零點二八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十四美元，跌一點一美元；紐約期油則報每桶五十點四三美元，跌零點一五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd