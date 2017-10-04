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﻿停職男警涉偷260罐奶粉被捕

2017-10-04 列印
■新界北總區重案組經調查後，拘捕該名停職男警。
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　　警方拘捕一名被停職男警務人員，他涉嫌上月在屯門，兩度在同一工業大廈內共偷取逾二百六十罐奶粉，總值逾五萬元。重案組探員調查後，昨日在荃灣以涉嫌盜竊將其拘捕及帶署扣查。

　　一名被停職男警務人員，涉嫌上月十八日在屯門區的工業大廈，企圖盜去一百二十罐奶粉，總值二萬五千元；一周後，即上月二十五日，他再故技重施，於同一工業大廈盜去約一百四十罐奶粉，總值二萬九千元。新界北總區重案組探員經調查後，昨日在荃灣拘捕該名警務人員，他涉嫌企圖盜竊及盜竊，現正被扣留調查。據指，疑犯早前因涉及其他案件被停職。

　　警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。
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