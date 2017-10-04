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﻿政府購流感疫苗型號 與世衞建議不符

2017-10-04 列印
　　為應對冬季流感，政府早前採購四十六萬劑「香港型」流感疫苗，並將展開疫苗接種計劃。

  但世衞上周公佈明年的南半球流感疫苗配方時指，今年全球流行的主要流感病毒甲型H3N2出現N121K的抗原變異，新加坡型病毒株感染貂鼠而產生的抗體較有效抑制H3N2病毒，故建議選用新加坡型為疫苗病毒株，與香港已購買的疫苗不同。

　　食物及衞生局局長陳肇始表示，現階段討論疫苗有效與否是言之尚早，衞生防護中心將密切監察病毒有沒有明顯變異，醫管局正準備人手及牀位，應對冬季可能爆發的流感高峰期，建議高危人士應及早接種疫苗。
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