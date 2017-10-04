﻿11款主題郵票 「金庸人物」壓軸

香港郵政明年將推出十一款不同郵品主題郵票，包括狗年生肖、民間習俗等，而明年壓軸的郵品主題為「金庸小說人物」，當中《射鵰英雄傳》的郭靖和黃蓉、《神鵰俠侶》的楊過和小龍女等，而在小冊子內的三十枚郵票更會呈現張無忌耍太極拳套路。



十一款郵品主題中，最矚目是明年十二月六日壓軸推出的「金庸小說人物」郵品主題，以七套金庸小說重要人物為主，更首次推出金庸作品的郵票小冊子上，內附三十枚以張無忌太極拳為主題的郵票，當快速翻閱時，便會看到連續的動作。而明年一月二十七日推出的狗年生肖郵票，分別有靈犬造型的絲綢郵票小型張，及金雞靈犬小型張，金雞和靈犬圖案分別以銀箔燙壓和22K鍍金金片製作。



香港郵政即日起接受預訂，而在即日至下月五日的推廣期內訂購，可賺取積金換領各主題的獎賞禮品，包括金庸小說人物的原畫的手稿卷軸。



