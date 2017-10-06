﻿港名廚Jacky Yu台南炒車 單車遊險進鬼門關

潮興單車旅遊，不少香港單車迷喜歡台灣踏單車。私房菜館「囍宴」掌廚余健志（Jacky Yu）日前往台南遊玩，租用電動單車代步，詎料在斜路翻車倒地，臉、額、鼻和腳受傷，他獲熱心途人駕車送院，半張臉包滿敷料如「木乃伊」。他事後在社交平台撰文，提醒港人外遊人生路不熟，切勿輕率犯險。



Jacky Yu在社交平台圖文並茂，透露日前往台南旅遊時遇上意外。在第一日行程，往離島小琉球玩，與友人租賃當地主流交通工具之一的電動單車往返民宿，但他自言：「可能太自信了！」輕視駕駛電動單車的風險，在斜路煞車失控翻車。



斜路翻車 獲途人送院



從他公開的照片可見，Jacky鼻樑、右臉眼角及額頭擦傷流血，大腿亦受傷。另一張照片顯示他半張臉包着敷料，猶如木乃伊。Jacky憶述意外發生後，幸有數名當地居民路過，其中一名大叔見狀，停步安慰他，義不容辭開車載他到醫院診治，亦有途人協助他處理單車。旅伴之後對他悉心照顧及善後，未有影響行程。以上種種，皆令他十分感激。



Jacky Yu續言，自己僅受皮外傷，沒有傷及骨骼及頭部，傷口康復程度不錯。他打趣謂，這次「爆額」以後，可能要轉型實力派；並呼籲港人出門旅行時，不要因貪好玩而做危險的事情，因為人生路不熟，一旦發生意外，難以尋求他人協助，亦不知當地醫院在哪，後果不堪設想。



台單車遊意外奪兩港人命



台灣單車遊近來頗受港人青睞，不少旅行社及當地單車公司均開辦相關旅遊團，吸引不少港人參加，過去曾發生傷亡事故。二○一四年七月，一名三十一歲本港女教師偕友人往台灣鹿野旅行，晚上踩單車返回民宿，被一輛私家車從後撞倒，摔落一米深的山溝，頭部重創死亡。二○一二年八月，一名二十歲大專生與友人踩單車環遊台灣，在下斜坡時疑失控炒車，頭部及身體多處重傷，送院後兩度開腦保住性命。



