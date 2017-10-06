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﻿元朗公園長櫈起火 膠簷篷焚毀列縱火案

2017-10-06 列印
■長櫈遺下一個載有煲蠟鐵盒。
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　　元朗一個休憩公園發生煲蠟縱火案，有駕駛人士發現公園內一張長櫈起火報警，消防員撲滅火警，長櫈及膠簷篷被焚毀，櫈上遺下一個載有煲蠟鐵盒，認為火警有可疑交警方列縱火調查。

　　現場為大樹下西路一個休憩公園，昨凌晨二時許，有司機駕車路經公園外，發現公園內有一張長櫈起火報警。消防員到場開喉迅速撲滅火警，但長櫈及膠簷篷嚴重焚毀，幸無人受傷。

　　消防現場調查，發現長櫈上遺下一個載有煲蠟鐵盒，通知警方列縱火調查。警員附近兜截無發現，探員檢走閉電視及追緝縱火者。

　　另外，昨凌晨三時許，四名男童，在秀茂坪康寧道遊樂場空地玩煲蠟，燒着紙巾及雜物引火警逃去，消防接途人報警到場撲滅火警，調查後交警方列縱火調查，暫未有人被捕。
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