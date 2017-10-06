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﻿美股中段升82點

2017-10-06 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二二七四五點，升八十二點；納指則報六○二九點，升三十點。滙控美國預託證券價格中段見七十七點四九港元，跌零點三六港元；中移動則見七十九點○三港元，跌零點○二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百七十五點三美元，跌一點五美元；紐約期油則報每桶五十一點一美元，升一點一二美元。
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