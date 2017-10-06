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﻿安老業擬輸入專業護理

2017-10-06 列印
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　　《星島日報》昨引述消息指，安老助弱將是今年《施政報告》其中一項重點，將全面落實安老服務規劃方案建議，除長者社區照顧服務券名額再度「加碼」約數千張外，另會提升安老業勞動力，包括跨部門研究資助院舍輸入外勞及審批機制，分批從菲律賓及印尼等地，引入專業護理照顧員。

　　消息指，現時雖已有青年護理服務啟航計劃，但成效有限。新一份《施政報告》將重點着墨於如何增加安老院舍人手，包括為安老業研究輸入外勞，更會由勞福局、保安局入境處等跨部門合作制訂分批引入外地護理照顧員機制，對象是較易為香港家庭接受的印尼、菲律賓等專業護理人手。

　　為免吸引已在港工作的菲、印傭工「跳槽」至安老院，消息指，《施政報告》會續探討進一步增加輸入外傭的國家數目，繼最新引入柬埔寨外傭，會再開拓更多地方、國家的外傭受訓來港工作，不致令本地外傭供應斷層。
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