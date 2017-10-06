﻿《點菜易》 讀出餐牌 視障人士 上網搵食佳音

視障人士在日常生活中面對不少不便，但創新科技可以帶來改變。香港失明人協進會獲政府資訊科技總監辦公室的「數碼共融流動應用程式資助計劃」，資助約四十萬元，用於開發《點菜易 TAP MY DISH》手機流動應用程式，為視障人士讀出餐牌，免去要求職員協助引起的尷尬和費時。記者：鍾嘉文 攝影：何量鈞



《點菜易 TAP MY DISH》利用智能電話iPhone的熒幕閱讀器「VoiceOver」功能，為用家詳細讀出餐牌內容，只要每次向右輕撥，能逐一聆聽餐廳類型、地址等資訊。程式又將菜單按食品種類細分，例如飲品、甜品和主菜，方便不同需要的用家選擇；只需向左撥，就能聆聽之前的項目。用戶除了透過定位功能，可輸入地區、菜式等資料搜尋心儀餐廳。



協進會執行委員周鍵圳表示，以前依賴侍應讀出餐牌內容，但一般食肆人手緊張，加上選擇繁多，「雖然好多（侍應）都好樂意幫忙，始終阻住人做嘢呀嘛」。即使有同行朋友幫忙講解餐牌內容，他笑言年紀大，難以在聽過一次後就記到餐牌內容，「覺得有啲興趣、想食嘅嘢，又要麻煩朋友再讀多一次」，坦言每次點菜都相當「摎攪 」，「試過有次一個義工對住十幾個盲人，更加論盡」。



視障人士黃子倩提到，以前不敢太勞煩職員協助，為求省時間，只好請他們推介或讀出午市餐單，有時不太清楚讀出的細項；遇上餐廳繁忙時段侍應分身不暇，更難以點餐，「（侍應）得閒就會讀，如果唔得閒就真係齋坐冇咩辦法，惟有聽吓隔離叫乜就跟住叫」。她坦言，以往多光顧連鎖快餐店及數間固定餐廳，有時到不熟悉的地區用膳，只好選擇連鎖快餐店這一類餐牌固定的地方，「確保自己識揀，有時去到間新餐廳又費事入去，都唔知食咩」。



黃子倩指，現時能夠自行閱讀餐牌，點菜變得便利，「多咗試新嘢」。周鍵圳亦稱，透過《點菜易》視障人士毋須職員特別協助，「睇啱價錢、口味先入去，方便好多」，連整個用餐經歷亦變得不一樣，「以前淨係靠朋友讀畀你聽，宜家可以加把嘴一齊傾食咩好，開心好多。」



登記餐廳增至750間



《點菜易》自推出以來半年，由最初約三十間登記餐廳增加至現時七百五十間，其中「豚王拉麵 」為首批參與計劃的連鎖店。其高級市場部拓展主任黃樂施表示，期望為視障人士提供更多用餐選擇，年初時特別為同事提供指引，例如盡量安排視障顧客坐「邊位」，以及較少人出入的位置，亦要勸喻其他顧客不要騷擾導盲犬工作，讓視障顧客可以舒適進餐。



協進會項目經理黃仕鋒表示，程式用法簡單，視障人士毋須特別學習亦可懂使用，「簡單、日常科技都可以幫到佢哋」。他指，程式設定亦能調校字體大小、版面顏色，甚至在菜名旁邊加入照片，讓視力欠佳的長者，甚至其他市民亦可使用。他又透露，協進會今年獲資助二千萬元，研發室內遵航的應用程式，目標在全港一百個公眾地方，例如商場、港鐵站和醫院安裝藍牙裝置，方便視障人士在室內活動，預計四年後完成。