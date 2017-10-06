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﻿女途人過路遭的士撞倒

2017-10-06 列印
　　觀塘昨日發生交通意外，一輛的士駛至牛頭角時，失控撞倒一名橫過馬路女途人。報警後救護員到場將傷者送院，司機通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍調查中。

　　在牛頭角偉業街與大業街交界，昨午十二時許，一輛的士沿偉業街途至大業街交時，一名三十二歲姓黃女子突然橫過馬路，六十一歲姓廖司機見狀收掣不及，失控將她撞倒，黃手腳擦損及頭部受傷倒地，司機落車視察其傷勢及報警，救護員到場將傷者送院，治療後無性命危險。

        司機現場通受酒精呼氣測試，警方事後拖走的士及調查意外原因。
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