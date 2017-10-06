﻿何君堯「殺無赦」論 泛民動議譴責

建制派議員何君堯早前出席一個集會，發表「搞港獨者殺無赦」言論。香港本土毛孟靜（圖）直言，言論自由並非無疆界，形容何君堯「失心瘋」，今日會先在立法會內務委員會提出動議譴責何君堯，又指即使動議在內會被建制派否決，她仍會本月十八日舉行的立法會大會再次提出，又指若建制派不提出反對動議，便能成立專責委員會調查事件。



有關議案批評何君堯行為不檢及違反《基本法》第一百零四條，規定立會議員須「盡忠職守遵守法律，廉潔奉公為香港特別行政區服務」，動議將由人民力量陳志全、街工梁耀忠和獨立朱凱廸和議。毛孟靜表示，要成功通過譴責何君堯很困難，強烈呼籲新民黨主席葉劉淑儀等開明建制派，如覺得左右為難，屆時可暫時離開會議廳。



何君堯稱民主派的動議「無謂」，稱當日並無說過「殺」，只在別人的說話後緊接說出「無赦」，否認有藐視立法會意思，他又批評提出動議的人斷章取義，着他們進修中文。