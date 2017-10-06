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﻿狂徒深宵縱火 貨車駕駛室焚毁

2017-10-06 列印
■密斗貨車駕駛室嚴重焚毀。
■車主急衝落樓自行用水撲火。
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        深水埗發生縱火案！昨凌晨一輛停泊在醫局街的密斗貨車，駕駛室突然冒煙起火，車主發現立即衝落樓用水救火及報警。惟其間貨車卻溜前，將前方一另一輛客貨車推前撞上一輛私家車。消防到場將火撲滅，調查後相信起火原因有可疑，現交警方接手，追緝縱火歹徒及動機。

        現場為深水埗醫局街二百三十八號對開，昨凌晨零時許，一輛停泊在上址的密斗貨車駕駛室突然起火冒煙，居住對面大廈的五十八歲姓張車主見狀急衝落樓自行用水撲火，並報警求助。

　　惟其間貨車突然溜前，撞上前方一輛客貨車，再將之推前撞一輛私家車。消防接報到場開喉將火撲滅。貨車駕駛室嚴重焚毀，並波及兩輛車輕微損毀。消防調查發現貨車泵把先起火，相信有可疑已交警方深水埗區刑事調查隊第四隊接手調查，暫無人被捕。涉事車主自言，泊車時入好「二波」，之後有拉手掣，不知為何遭到縱火。
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