﻿資深冰雪攀登教練 夢想征服所有雪山

「我真的服了上天，為何山上風和日麗都會發生意外！」資深冰雪攀登教練梁念豪上山下海數十年，慨歎天意弄人。上月二十一日，他與三名友人遊瑞士雪山，不幸遇上雪崩，右腿骨折，友人更命喪黃泉。不過，事件無阻梁念豪對雪山的癡迷，揚言之後仍會踏足天下山峰。



現年六十一歲的梁念豪，十五歲開始與大自然結緣，指當時看過一套關於攀山的外國電影，片中主角攀山越嶺，身處險境，讓他十分着迷，加上小時居住環境狹窄，只好通山跑。翌年，他加入民安隊，學習不少野外和急救知識，更自掏荷包參加外展訓練營，大自然自此成為他不可或缺的一部份。



十八歲加入警隊，一○年退休前為快速應變部隊成員。他表示，加入警隊數年後，便通過選拔加入外國的冒險隊，在印尼的森林生活三個月，協助科學家收集各式各樣的昆蟲作研究。取之自然、用之自然，他在森林用樹木築成橋，又爬樹取果實食用，自言在惡劣環境訓練到自己的組織能力，令他畢生難忘。



天意弄人 隊友喪命



他在八九年首次踏足雪山──非洲的肯雅峯，當時登山隊伍只有一兩名中國人，眼見外國人的裝備十分齊全都甘拜下風，亦燃起了征服天下所有雪山的欲望。至○○年起，他每年都會登上白皚皚雪山，其間認識一名韓國登山教練，多次與他長征當地的雪嶽山大青峰。



不過，○九年卻發生一場意外，當時梁念豪與那名韓國教練一行數人登上大青峰，走在最前的韓國教練突然大叫：「快跑！快跑！快跑！」 梁與隊員立刻往後跑，唯一個兩、三米高的雪堆呈六十度角往前傾，掩埋了那名韓國教練。梁花了二十分鐘將教練救出，之後立即為其施心肺復甦法急救，惜返魂乏術。梁表示，意外後患上了創傷後遺症，回港後要接受心理輔導。



梁指自己登山時一向十分小心，直至今次瑞士艾格峰的意外，才第一次因為攀山而要做手術。他表示今次意外實屬不幸，再一次從他身邊奪走了一名隊友。他說，當時旅程接近尾聲，翌日準備返港，原定一行四人乘登山鐵路途經艾格峰，再到少女峰買紀念品。但在中途站停下拍照時，突然有戰機掠過，巨響震動附近積雪及石塊，當中吳姓隊員被石塊擊斃，梁救人時亦跌斷腳。



他指當時各人都戴了頭盔，山上亦風和日麗，詎料一架戰機令平靜的雪山頓成險境。他眼見吳的頭盔被石頭砸開，只好盡力拯救，惟自己亦被冰爪絆到受傷。意外後，梁一個人在病房內不斷想起當時的片段，他慨歎：「再堅強的人都難以釋懷。」梁呼籲登山人士要居安思危，因大自然千變萬化，要時刻保持警覺，才能減低意外風險，又說登山是一個有益身心的活動，希望讓更多港人可以體驗雪山的魅力。



